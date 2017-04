Lana Del Rey e The Weeknd lançam tema juntos

Lana Del Rey e The Weeknd gravaram um novo tema juntos. Intitulado “Lust For Life”, a música foi divulgada ontem (19/04) na BBC Radio e é a homónima do álbum, que deverá sair no próximo mês.

Esta não é a primeira vez que The Weekn e Lana trabalharam juntos, as suas vozes já combinaram antes nas músicas “Prisioner” e “Stargirl Interlude” dos discos Beauty Behind the Madness e Starboy, do cantor.

‘”Lust For Life” contou com uns ‘retoques’ do cantor:

“Eu sabia que era uma grande música, mas… não tinha a certeza. Foi quando senti que realmente queria ouvir The Weeknd a cantar o refrão (…) e foi aí que ele reescreveu a parte dele”, disse Lana Del Rey em entrevista à Dazed Magazine.

Do sucessor de Honeymoon, de 2015, já se conhece: