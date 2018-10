ME lança estágios remunerados para estudantes no estrangeiro

O Ministério de Economia criou uma rede de oito serviços para promover fora de portas o investimento luxemburguês no comércio (“Luxembourg Trade and Investment Offices”), mais concretamente nos Estados Unidos, na Coreia do Sul, no Japão, na China, em Israel, nos Emirados Árabes e em Taiwan.

O papel destes serviços é acompanhar as empresas luxemburguesas que querem desenvolver as suas atividades no estrangeiro e fazer a respetiva promoção económica.

Ora, o Ministério de Economia propõe um estágio remunerado de três meses, nestes oito escritórios fora de portas, a jovens do Luxemburgo recém licenciados.

Os interessados devem enviar a sua candidatura ao Ministério da Economia, indicando o país de preferência para o estágio.

Para o ministro da Economia, Étienne Schneider, este tipo de estágio é uma excelente oportunidade para os jovens “se familiarizarem com a estratégia de desenvolvimento e de promoção económico do Luxemburgo, num cenário internacional”.

Redação Latina