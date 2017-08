Laurent Mosar questiona Governo sobre eventual limitação de pagamentos em dinheiro

O deputado Laurent Mosar (CSV) quer saber se o Governo pretende limitar os pagamentos em dinheiro, à semelhança do que está a acontecer em países como Bulgária, Grécia ou Portugal.

Numa questão parlamentar dirigida ao ministro das Finanças, Pierre Gramegna, o deputado cristão-social dá como exemplo o caso da Bulgária, onde o Governo aprovou uma lei que vai limitar os pagamentos em dinheiro a 2.500 euros a partir de 1 de janeiro de 2018 e a 500 euros a partir de 2020. Medidas que visam modernizar a economia e travar a economia paralela.

Assim, Laurent Mosar quer saber se o ministro das Finanças também considera necessário restringir os pagamentos em dinheiro no Luxemburgo.

De acordo com o deputado, o Conselho de Assuntos Económicos e Financeiros terá pedido à Comissão Europeia uma análise sobre a eventual imposição de restrições ao nível dos pagamentos em dinheiro, como uma possível medida de luta contra o financiamento do terrorismo.

Ora, o deputado do CSV quer saber em que estado estão as discussões sobre a matéria no seio da União Europeia e quantos Estados-membros já aplicam a medida.

O ministro das Finanças, Pierre Gramegna, tem agora até ao dia 1 de setembro para responder às perguntas do deputado.

No mês passado, o parlamento português deu luz verde a uma lei que limita os pagamentos em dinheiro a 3 mil euros.

Redação Latina/Lusa