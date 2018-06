LCGB quer “supressão pura e dura” do limite das 52 semanas de baixa – Patrick Dury (C/ÁUDIO)

Mais de 300 pessoas participaram esta segunda-feira numa manifestação convocada pela central sindical LCGB, para denunciar as políticas dos ministros da Segurança Social e do Trabalho.

Uma das razões que levou o sindicato a sair à rua prende-se com o limite das semanas de baixa em caso de doença grave.

Ouvido pela Rádio Latina, o presidente do sindicato, Patrick Dury, salientou as “ligeiras melhorias” neste dossiê, mas não escondeu a irritação com o facto de a discussão ter começado há quatro anos e as alterações surgirem a apenas quatro meses das eleições legislativas.

Sobre o acordo alcançado entre o ministro da Segurança Social, Romain Schneider, e a central sindical OGBL, que passa por aumentar o limite de baixa de 52 para 78 semanas, Patrick Dury reconhece que se trata de um passo em frente. Lembra, porém, que a LCGB reivindica a “supressão pura e dura” do limite.

Patrick Dury explica ainda que a manifestação de hoje serviu também para avisar o Governo de que o sindicato vai estar atento à aplicação dos acordos alcançados recentemente em matéria do chamado seguro-dependência.

Patrick Dury, presidente da central sindical cristã LCGB, que saiu esta segunda-feira à rua para protestar contra as políticas dos ministros da Segurança Social e do Trabalho, políticas que o sindicato qualifica de “antisociais”.

Redação Latina