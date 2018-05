LCGB reivindica melhores condições para trabalhadores do comércio (C/ÁUDIO)

Analisar as condições de trabalho dos trabalhadores no setor do comércio é o objetivo de uma sondagem deste mês do ministério da Economia, que envolve 20.000 trabalhadores.

Para a central sindical LCGB, qualquer prolongamento dos horários de funcionamento das lojas tem de obedecer a um quadro legal aliciante para os trabalhadores. Neste contexto, o sindicato recusa uma liberalização completa e reivindica uma lei clara, como explica Mandy Noesen, secretária sindical da LCGB.

A central sindical defende a introdução de um sistema de cogestão entre a delegação do pessoal e o empregador, para não afetar o equilíbrio entre vida familiar e vida profissional.

Para que os trabalhadores se sintam mais atraídos pelo setor é necessário fazer várias adaptações, nomeadamente nos horários de abertura das creches, sublinha Mandy Noesen.

A LCGB pede aos trabalhadores que que participem na sondagem em curso, para que possam ser elaboradas propostas, para um futuro projeto de lei que regulamente um eventual prolongamento dos horários de abertura das lojas.

Redação Latina