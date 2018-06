LCGB sai hoje à rua em “grande manifestação”

É hoje a “grande manifestação” da central sindical LCGB contra as políticas dos ministros do Trabalho e da Segurança Social, políticas que o sindicato qualifica de “antisociais”. A central sindical acusa o Governo de querer poupar dinheiro às custas dos trabalhadores doentes e dos que estão em situação de dependência.

Uma das grandes bandeiras do protesto é a lei sobre o limite da duração da baixa médica em caso de doença grave. A LCGB não concorda com o acordo alcançado entre o ministro da Segurança Social, Romain Schneider, e a OGBL, que prolongou o limite do tempo de baixa de 52 para 78 semanas. Os sindicalistas cristãos consideram que esta medida não resolve o problema, servindo apenas para adiar aquilo que descrevem como uma “guilhotina social”.

Outras das queixas na origem do protesto diz respeito às perdas salariais dos trabalhadores em reconversão profissional e às poupanças orçamentais em detrimento das pessoas dependentes.

Segundo o sindicato, não houve quaisquer avanços sociais para as pessoas doentes, dependentes ou em reconversão profissional, desde que o atual Governo assumiu funções, em dezembro de 2013.

O protesto de hoje da LCGB vai ter lugar às 12:30, na Place des Martyrs ‘Rousegärtchen’, na cidade do Luxemburgo.

Redação Latina