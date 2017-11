Legionela/Maiorca: Direção da Saúde lança alerta, mas não desaconselha viagens (C/ÁUDIO)

Portugal e Espanha têm lidado nos últimos dias com surtos de legionela. O surto detetado na ilha espanhola de Maiorca levou mesmo a Direção da Saúde do Luxemburgo a emitir, na semana passada, um alerta destinado aos turistas que tenham estado ou que tencionem viajar para a região de Palmanova.

O chefe da Inspeção Sanitária, Pierre Weicherding, falou à Rádio Latina e apelou à prudência dos viajantes, sem desaconselhar as deslocações.

Weicherding lembra que a bactéria só se transmite através da inalação de gotículas de água.

Tosse, dores no tórax e febres altas são alguns dos sintomas, que podem acabar em pneumonia grave.

Os viajantes que apresentarem estes sintomas devem consultar o seu médico.

Fumadores, pessoas com mais de 50 anos de idade ou com o sistema imunitário fragilizado são os principais grupos de risco.

Declarações do médico Pierre Weicherding, chefe da Inspeção Sanitária do Luxemburgo, a propósito do surto de legionella em Maiorca, que motivou a divulgação de um alerta aos viajantes.

Portugal também foi afetado nos últimos dias por um surto da bactéria. Há registo de 41 infeções e dois casos mortais.

Em Espanha, foram diagnosticados duas dezenas de casos, sendo que uma pessoa perdeu a vida.

Redação Latina