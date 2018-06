Legislativas 2018: ASTI promove mesa redonda esta segunda-feira

A Associação de Apoio aos Trabalhadores Imigrantes (ASTI) reúne-se esta segunda-feira em Assembleia-Geral.

Após esta reunião tem lugar uma mesa redonda com alguns candidatos às eleições legislativas, de 14 de outubro próximo.

O Partido Cristão Social (CSV) é representado por Nathalie Silva. Do lado dos socialistas (LSAP) é aguardada a presença do deputado Franz Fayot.

O deputado liberal (DP) Gilles Baum também vai estar nesta mesa redonda.

A lista de candidatos às legislativas fica concluída com Charles Margues, do Déi Gréng (Os Verdes), Sandrine Gashonga, do Déi Lénk (A Esquerda) e Fernand Kartheiser (ADR).

A mesa redonda está marcada para as 20:00 na sede da ASTI, na cidade do Luxemburgo.

O encontro é aberto ao público, que vai ter oportunidade de fazer perguntas aos candidatos.

Redação Latina