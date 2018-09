Legislativas 2018: Bettel só fecha a porta ao ADR no cenário das coligações (C/ÁUDIO)

No cenário das hipotéticas coligações governamentais que poderão resultar das legislativas de 14 de outubro, o primeiro-ministro, Xavier Bettel, só exclui um partido: o ADR.

À Rádio Latina, o cabeça de lista nacional do DP disse que não se imagina a sentar-se à mesa das negociações com um partido “que não quer a Europa”.

No cenário das coligações possíveis, Xavier Bettel só fecha a porta ao ADR. Um excerto extraído da grande entrevista que o cabeça de lista nacional do partido liberal concedeu à Rádio Latina. Grande entrevista que será difundida, na íntegra, a 7 de outubro, dia que dedicaremos às eleições legislativas com a transmissão de entrevistas aos cabeças de lista de todos os partidos que têm assento parlamentar.

Redação Latina