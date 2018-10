Legislativas 2018: Cidade do Luxemburgo é a comuna com mais eleitores, Saeul a que tem menos

A cidade do Luxemburgo é a comuna com mais eleitores recenseados para as eleições legislativas de domingo. Com 28.736 eleitores (24,7% da população total), a capital aparece em primeiro lugar, segundo dados do Serviço de Informação e Imprensa do Governo.

No outro extremo está Saeul, no círculo eleitoral do norte, onde há apenas 477 eleitores, surgindo assim como a autarquia com o número mais baixo.

Em Esch-sur-Alzette, a segunda maior cidade do país, serão chamados às urnas 12.056 eleitores. Por sua vez, Differdange, a terceira maior cidade luxemburguesa, tem 9.336 eleitores inscritos nos cadernos eleitorais.

Os luxemburgueses são chamados às urnas no domingo para eleger um novo Parlamento. Serão eleitos 60 deputados, repartidos pelos quatro círculos eleitorais do país.

Redação Latina