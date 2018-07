Legislativas 2018: CSV quer acabar com acumulação de mandatos burgomestre-deputado

Aumentar o salário mínimo, criar um imposto nacional contra a especulação imobiliária e acabar com a acumulação dos mandatos de burgomestre e de deputado. Eis algumas propostas eleitorais do Partido Cristão Social para os próximos cinco anos de legislatura.

O CSV tem “Um Plano para o Luxemburgo” e já revelou o conteúdo da primeira parte. A estratégia do maior partido da oposição na corrida às legislativas de 14 de outubro passa pela divulgação faseada do seu programa eleitoral. O programa completo será apresentado no seu congresso nacional, a 15 de setembro, ou seja, três semanas antes das eleições.

O maior partido da oposição quer mexidas na área fiscal, a começar pelo escalão fiscal 1A, ou seja, o das famílias monoparentais ou dos viúvos. O CSV quer revê-lo para que estes contribuintes passem a pagar menos impostos, aproximando-se do escalão fiscal 2A, dos casados.

Além disso, o partido quer aumentar, de três para cinco anos, o período de transição para mudar de escalão dos casados (do A2 para o A1), quando eles se divorciam.

Para combater a pobreza, o CSV propõe uma adaptação regular do salário mínimo ao custo de vida, sem, no entanto, avançar números concretos.

No que diz respeito à problemática da habitação, o CSV propõe a introdução de uma taxa nacional, sem avançar números, para lutar contra a especulação imobiliária. Os cristãos-sociais consideram que o imposto comunal sobre casas desocupadas e terrenos ao abandono não resolve o problema.

Na política local, o Partido Cristão Social quer desenvolver a fusão entre pequenas comunas, profissionalizar a função de burgomestre e, por último, acabar com a acumulação do mandato de burgomestre com o de deputado. Ou um ou outro.

Redação Latina