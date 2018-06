Legislativas 2018: Daniel da Mota teve outros convites, mas aceitou o do ADR – (C/ÁUDIO)

Na primeira entrevista depois do anúncio da sua candidatura às eleições legislativas pelo Partido Democrático Reformador (ADR), Daniel da Mota falou à Rádio Latina sobre os motivos que o levaram a abraçar uma carreira política.

O empresário e futebolista internacional revelou que até aqui não tinha ambições políticas, mas após vários convites de diferentes quadrantes políticos – escusando-se a divulgar quais os partidos em causa – optou por aceitar o do ADR.

O ADR é considerado o partido mais conservador do Luxemburgo. Entre as suas bandeiras estão, por exemplo, a defesa do luxemburguês como língua de integração. No referendo de 7 de junho de 2015, o partido fez campanha pelo “Não”, sobre o alargamento do direito de voto dos estrangeiros nas eleições legislativas. Daniel da Mota diz partilhar essa posição.

Daniel da Mota defende o ADR das críticas sobre políticas anti-imigrantes.

Daniel da Mota, empresário e futebolista, de 32 anos, está a dar os primeiros passos na política nacional. É candidato do ADR no círculo eleitoral do centro na corrida às eleições legislativas de 14 de outubro próximo.

