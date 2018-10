Legislativas 2018: Déi Gréng divulga quem vai estar à mesa das negociações

O partido ecologista aprovou ontem, por unanimidade, a composição da delegação que vai negociar o acordo entre os três partidos que irão formar o próximo Governo: DP, LSAP e Déi Gréng.

A delegação é composta por sete membros e será liderada pelo atual ministro da Justiça, o lusodescendente Félix Braz.

Dela fazem então parte o presidente do partido, Christian Kmiotek, as deputadas Josée Lorschée e Sam Tanson, e os ministros e secretário de Estado ainda em funções François Bausch (Desenvolvimento Sustentável), Carole Dieschbourg (Ambiente), e Claude Turmes (secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável).

