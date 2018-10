Legislativas 2018: Déi Gréng nas capas dos principais diários

Não há margem para dúvidas. São os vencedores da noite eleitoral. O partido Déi Gréng conquistou mais três deputados nas legislativas de domingo, surgindo assim como o partido que mais cresceu nestas eleições. A bancada parlamentar dos Verdes vai passar a ter nove assentos, em vez dos atuais seis.

A vitória ecologista está hoje nas capas dos principais diários luxemburgueses. No Luxemburger Wort aparece uma imagem do secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável e candidato eleito pelo círculo eleitoral do norte, Claude Turmes, sorrindo. Ao lado as palavras: “Os Déi Gréng são os vencedores”. O matutino acrescenta ainda o seguinte: “Coligação a três DP-LSAP-Déi Gréng pode continuar a Governar”.

O Tageblatt também traz na primeira página a festa dos Verdes. Uma fotografia de Claude Turmes, Carole Diesbourg, ministra do Ambiente, eleita no leste, e François Bausch,ministro do Desenvolvimento Sustentável, eleito no centro, a sorrir, enche a capa do diário. Em cima, o título: “Déi Gréng assegura a maioria”. “Coligação a três confirmada por pouco, apesar das perdas do LSAP”, acrescenta o Tageblatt.

“A mão verde” é o título escolhido pelo Le Quotidien, que mostra também uma imagem de Claude Turmes. “Os Déi Gréng ganharam três deputados e são os grandes vencedores das legislativas. O CSV abre caminho a uma coligação Gâmbia II, depois de um escrutínio cuja outra grande surpresa foi o resultado dos piratas”, escreve ainda o Le Quotidien.

O L’Essentiel não é exceção e também dá destaque ao Déi Gréng. Turmes, Dieschbourg e Bausch voltam a aparecer em destaque. “O CSV falhou a oportunidade. Verdes no topo”. O diário gratuito mostra ainda o abraço entre Xavier Bettel e Lydie Polfer, na sede do DP, e o ar insatisfeito de Claude Haagen, presidente dos socialistas, e Étienne Schneider, vice-primeiro-ministro e ministro da Economia.

Com imagens de François Bausch, Xavier Bettel e Étienne Schneider, o Lëtzebuerger Journal destaca que “todos os sinais apontam para uma segunda coligação a três”.

Redação Latina