Legislativas 2018: “Demokratie 2018” retira candidatura

O movimento “Demokratie 2018” decidiu retirar a sua candidatura às eleições legislativas de 14 de outubro, depois de vários alegados candidatos terem denunciado que foram inscritos nas listas sem o seu consentimento, de acordo com notícias divulgadas pelo Luxemburger Wort e pela RTL.

Criou-se, no entanto, um imbróglio jurídico porque, de acordo com a lei, é tarde demais para anular candidaturas.

Numa curta nota divulgada às redações, o Ministério Público invoca a lei eleitoral, sublinhando que “nenhum candidato inscrito numa lista pode retirar-se após o prazo fixado para as declarações de candidaturas”. Ora, o prazo expirou às 18:00 de quinta-feira, dia 16 de agosto.

O movimento “Demokratie 2018” tinha-se apresentado às eleições legislativas de outubro, com listas nos círculos eleitorais do centro e do sul.

