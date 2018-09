Legislativas 2018: DP promete mais flexibilização do tempo de trabalho (C/ÁUDIO)

Conciliar melhor a vida familiar com a vida profissional, flexibilizando o tempo de trabalho, salvaguardar a identidade do Luxemburgo e investir nas infraestruturas para garantir uma melhor mobilidade. Estas são algumas das medidas defendidas pelo Partido Democrático (DP) no seu programa eleitoral para as legislativas de 14 de outubro.

“O futuro em luxemburguês” é o slogan dos liberais. À Rádio Latina, a presidente do partido, Corinne Cahen, explicou que a mensagem que o DP quer passar é a de que a multiculturalidade do país define a cultura do Luxemburgo.

Não ter de escolher entre a vida familiar e a vida profissional, mas sim conciliar as duas, é outra das ideias defendidas pelo DP. Para tal, Corinne Cahen propõe reformar a lei sobre a licença parental. Lei que a própria reformou nesta legislatura.

Com a criação da “licença parental PLUS”, o DP quer aumentar o período da licença para os 18 meses, no máximo, mas sem compensação financeira.

Corinne Cahen considera que desta forma as famílias poderão ter mais escolha e melhor qualidade de vida, sem prejuízos para os cofres do Estado.

Corinne Cahen, presidente do DP, em declarações à Rádio Latina, no âmbito da apresentação do programa eleitoral dos liberais.

Redação Latina