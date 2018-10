Legislativas 2018: Félix Braz foi o único candidato lusófono eleito

O ministro da Justiça, Félix Braz, eleito no domingo pelo círculo eleitoral do sul, foi o único candidato lusófono eleito nestas Legislativas 2018 e o lusodescendente mais votado no escrutínio.

Com 25.124 votos, o político do Déi Gréng ficou muito à frente de candidatos como Nathalie Silva, do CSV (centro), e Starsky Flor, do Partido Pirata (sul) – ambos de origem cabo-verdiana –, que obtiveram 15.961 e 6.737 votos respetivamente.

Quatro dos cinco lusófonos que se apresentaram a estas eleições pelo Partido Pirata, no sul do país, recolheram mais de cinco mil sufrágios. São eles Yannick Dias da Graça (5.307), Katia Oliveira da Silva (5.188) e Mário Correia Caçador (5.079). Já Catarina Martins dos Santos, que se candidatou no círculo eleitoral do leste, recebeu 1.710 votos.

No Partido Democrático (DP), Mónica Semedo (leste) obteve 5.602 votos.

No partido de esquerda Déi Lénk, Ana Carreia da Veiga foi a lusófona mais votada, com 4.032 sufrágios, seguindo-se José Luís Correia (2.694), Beatriz Carrilho (2.690). Os três figuravam na lista do partido no círculo eleitoral do centro.

Daniel da Mota, candidato do ADR na região centro, obteve 3.939 votos.

Em relação ao KPL, Jessica Lobo e Elise Nunes, candidatas no sul, recolheram pouco mais de mil votos (1.137 e 1.103, respetivamente), enquanto Manuel Casanova e Alessandro Martins, ambos no centro, ficaram abaixo da meia centena (438 e 362).

Redação Latina