Legislativas 2018: Finanças e emprego dominam primeira ronda negocial

As finanças e o emprego deverão ser dois dos temas dominantes da primeira ronda negocial entre DP, LSAP e Dei Gréng sobre o futuro acordo governamental, marcada para hoje. Esta será, na prática, a primeira reunião de negociações, já que o encontro da semana passada serviu, essencialmente, para acertar o calendário.

Para esta semana, estão agendadas três reuniões. A primeira parte da de hoje arranca às 08:30, terminando três horas depois. À tarde, liberais, socialistas e ecologistas reúnem-se entre as 14:30 e as 17:00.

Daquilo que se sabe, pelo menos parte do encontro de hoje deverá ser consagrado aos temas das finanças e do emprego, já que nele marcam presença responsáveis de várias administrações públicas ligadas a essas áreas, entre elas a Inspeção Geral das Finanças, a Administração dos Impostos Diretos, a ADEM e a Inspeção do Trabalho e das Minas.

Concluída a sessão de hoje, os representantes dos três partidos voltam a sentar-se à mesa das negociações na quinta-feira e depois na sexta-feira. Há ainda um encontro agendado para o dia 14 de novembro.

