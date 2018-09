Legislativas 2018: “Há uma espécie de corrida ao melhor patriota da nação” – ASTI (C/ÁUDIO)

A menos de um mês das eleições legislativas, a Associação de Apoio aos Trabalhadores Imigrantes (ASTI) denuncia o discurso nacionalista dos partidos políticos.

Em declarações ao jornal Contacto – no âmbito da apresentação das propostas da ASTI para os estrangeiros –, Sérgio Ferreira, porta-voz da associação, criticou aquilo que considera ser “uma corrida ao melhor patriota da nação”, uma crítica à qual não escapa qualquer partido.

A ASTI critica ainda a lei sobre a promoção da língua luxemburguesa, por esta não incluir medidas práticas sobre o ensino da língua aos estrangeiros.

Em relação às propostas da ASTI sobre os estrangeiros, pouco mudou desde as últimas eleições. A estrutura continua a reclamar o alargamento do direito de voto a todos os residentes e o recenseamento eleitoral automático para as autárquicas. Uma das novidades, no entanto, diz respeito à criação de um observatório do racismo, antisemitismo e xenofobia.

Sérgio Ferreira, porta-voz da ASTI, em declarações ao jornal Contacto.