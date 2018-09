Legislativas 2018: LSAP defende isenção fiscal do salário social mínimo – Nicolas Schmit (C/ÁUDIO)

O Luxemburgo tem o salário mínimo mais alto da União Europeia, tendo ultrapassado a barreira dos dois mil euros brutos por mês a 1 de agosto último. Contudo, face ao custo de vida elevado, muito devido aos preços da habitação que sobem em média 5% por ano, alguns partidos propõem agora um aumento do ordenado mínimo. É o caso do LSAP.

O partido socialista luxemburguês defende um aumento do salário social mínimo de 100 euros líquidos. Uma ‘nota verde’ suplementar que os socialistas pretendem conseguir, em parte, graças à isenção de impostos deste rendimento, como sublinhou esta segunda-feira à Rádio Latina, o ministro do Trabalho e cabeça de lista do LSAP no círculo eleitoral este, Nicolas Schmit.

Nicolas Schmit é ministro do Trabalho há nove anos, daí a pergunta: por que é que não aumentou o salário mínimo na última década? O candidato socialista sacode à água do capote e aponta o dedo aos parceiros de coligação governamental.

Além da subida do salário mínimo, o LASP propõe reduzir o tempo de trabalho, passando das 40 para as 35 horas semanais e um aumento progressivo – um dia por ano durante os próximos cinco anos – do número de dias de férias para os trabalhadores do setor privado, passando dos atuais 25 para os 30 dias (seis semanas) por ano.

Nicolas Schmit esteve esta segunda-feira nos estúdios da Rádio Latina para uma entrevista

