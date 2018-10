Legislativas 2018: Não haverá mexidas na liderança do CSV até haver Governo

Os rumores circulavam desde a noite de domingo, depois de conhecidos os resultados das eleições legislativas, nas quais o Partido Cristão-Social (CSV) perdeu dois assentos parlamentares. Mas, afinal, não vai haver mexidas na liderança do CSV. Pelo menos para já.

Em causa estavam os lugares das principais caras do partido: Laurent Zeimet, secretário-geral, Marc Spautz, presidente, e Claude Wiseler, líder da bancada parlamentar.

Ora, reunido na noite de ontem, o Conselho Nacional do CSV decidiu que nada mudará até que haja um novo Governo.

Não só não haverá mexidas, como o partido continua disponível a integrar uma coligação governamental. Perante jornalistas e membros do partido, Claude Wiseler, líder do grupo parlamentar do CSV e candidato a primeiro-ministro nestas legislativas, aproveitou ainda para assumir a responsabilidade pela forma como a campanha eleitoral do Partido Cristão-Social foi feita.

Embora os cristãos-sociais tenham sido o partido mais votado nas eleições de domingo, o resultado é visto como uma derrota, já que os três partidos da atual coligação Governamental voltaram a conseguir a maioria (31 mandatos), que lhes permite continuar a liderar os destinos do país.

Redação Latina