Legislativas 2018: Negociações entre os partidos já arrancaram

Já arrancaram as negociações entre os três partidos que vão formar o próximo Governo. Representantes do DP, LSAP e Déi Gréng estiveram reunidos esta terça-feira, um dia depois de Xavier Bettel ter sido indigitado primeiro-ministro.

A reunião de hoje serviu essencialmente para estipular o calendário das negociações. Foram agendadas cinco reuniões para a semana que vem. A próxima é já na terça-feira, dia 23 de outubro. Os encontros seguintes serão marcados posteriormente.

As partes envolvidas nas negociações chegaram também a um acordo quanto à formação de 11 grupos de trabalho distintos.

Nas próximas rondas negociais serão incluídos os dirigentes de várias administrações e organismos, tais como o Banco Central do Luxemburgo, a Administração do Ambiente, a Caixa Nacional de Saúde ou a Inspeção do Trabalho e das Minas.

Os três partidos que formam o Executivo ainda em funções vão, portanto, negociar um programa de Governo para os próximos cinco anos. Tudo aponta para que o Déi Gréng passe a ter um papel de maior relevo no futuro Governo, depois de ter sido o partido que mais cresceu nas eleições de domingo.

Redação Latina (Foto: Pierre Matgé wort.lu)