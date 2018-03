Legislativas 2018: Nicolas Schmit é cabeça de lista do LSAP pela circunscrição este

O atual ministro do Trabalho, Nicolas Schmit, será o cabeça de lista do partido socialista (LSAP) pela circunscrição este, nas eleições legislativas de outubro.

A lista encabeçada por Nicolas Schmit, 64 anos, foi aprovada na noite passada, no congresso do LSAP-este, segundo uma nota divulgada no site oficial do partido.

A lista é composta por sete candidatos, quatro homens e três mulheres, com a média de idades a rondar os 46 anos.

Os eleitores luxemburgueses são chamados às urnas no próximo dia 14 de outubro, para eleger um novo Parlamento.

Redação Latina (Foto: LSAP.lu)