Legislativas 2018: Novos dirigentes no CSV?

O Conselho Nacional do Partido Cristão Social (CSV) reúne-se esta noite para analisar os resultados das eleições legislativas.

Com a perda de dois assentos parlamentares, são esperadas mexidas nos cargos de decisão do CSV. A começar pelo secretário-geral do partido, Laurent Zeimet, igualmente burgomestre de Bettembourg, que não obteve votos suficientes para ser reeleito, ficando, assim, de fora da bancada parlamentar dos cristãos-sociais, agora reduzida a 21 assentos. A saída de Zeimet do cargo de secretário-geral é dada como certa.

Segundo informação avançada pela RTL, também o presidente Marc Spautz deverá pôr o seu lugar à disposição. Especula-se que seja substituído por Serge Wilmes, o segundo candidato mais votado no centro. O candidato cristão-social que mais votos obteve foi Claude Wiseler. No entanto, também Wiseler, candidato do CSV a primeiro-ministro e líder parlamentar dos cristãos-sociais, deverá deixar a liderança bancada que poderá ser retomada pela deputada reeleita Martine Hansen.

Certezas só haverá esta noite, por volta das 19:30, altura em que o CSV falará à comunicação social.

Redação Latina