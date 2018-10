Legislativas 2018: Os candidatos mais votados

O ministro cessante dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, foi o candidato mais votado nas eleições legislativas de domingo. O socialista, que foi cabeça de lista do LSAP no círculo eleitoral do norte, obteve 40.283 votos.

Com menos cerca de 10.000 votos, o primeiro-ministro cessante, e candidato à sua própria sucessão, Xavier Bettel, surge em segundo lugar. O cabeça de lista nacional do DP obteve 30.774 votos.

A fechar o pódio dos mais votados está Claude Wiseler. O candidato do CSV a primeiro-ministro conquistou 27.388 votos.

O presidente cessante da Câmara dos Deputados, o socialista Mars Di Bartolomeo, obteve 27.310.

Serge Wilmes (CSV), Martine Hansen (CSV) e Félix Braz (Déi Gréng) fecham o círculo restrito de candidatos com mais de 20.000 votos.

Redação Latina