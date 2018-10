Legislativas 2018: Os pesos pesados que ficam à porta do Parlamento

Alguns dos nomes mais marcantes do panorama político luxemburguês não foram eleitos nas legislativas de domingo, não tendo conseguido manter o seu assento parlamentar.

É o caso, nomeadamente, de três membros do Governo.

No LSAP, dois membros do Executivo cessante não conseguiram votos suficientes. Em causa, a ministra da Saúde, Lydia Mutsch (sul), e a secretária de Estado, Francine Closener (centro).

Ainda no LSAP não foram reeleitos os deputados Claudia d’Allagnol, Taina Bofferding e Cécile Hemmen. O destaque vai, contudo, para presidente do partido Claude Haagen que ficou de fora do Parlamento, não tendo obtido votos suficientes no círculo eleitoral do norte.

No DP também há quedas de peso a assinalar. O ministro da Habitação, Marc Hansen, não foi eleito no círculo eleitoral do norte. No sul, o líder parlamentar dos liberais, Eugène Berger, também fica de fora da Câmara dos Deputados.

No Partido Cristão Social (CSV), o secretário-geral, Laurent Zeimet, não foi reeleito.

Convém sublinhar que com a formação do próximo Governo é possível que alguns dos candidatos não-eleitos sejam ‘chamados’ a ocupar assentos parlamentares, uma vez que alguns dos deputados eleitos vão integrar o futuro Executivo.

