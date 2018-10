Legislativas 2018: Quase 10.000 boletins de voto nulos

Os luxemburgueses foram chamados às urnas no domingo. Segundo os dados divulgados na noite de ontem no site oficial das eleições legislativas, estavam inscritos para votar 259.887 eleitores.

Nas urnas foram contabilizados 233.014 boletins de voto. Já 38.276 eleitores optaram por votar por correspondência.

Lembro que estas legislativas foram as primeiras eleições realizadas no Luxemburgo desde a entrada em vigor da nova lei sobre o voto por correspondência, que foi alargado a todos os eleitores e não apenas às pessoas com mais de 75 anos ou àquelas que, por motivos pessoais ou profissionais, não podiam deslocar-se à respetiva mesa de voto.

Um dos dados a reter quanto ao escrutínio de ontem diz respeito aos votos nulos e brancos. Segundo os dados oficiais, foram contabilizados quase dez mil nulos (9.880) e cerca de sete mil brancos (6.957).

Redação Latina