Legislativas 2018: Romain Schneider candidato a cabaça de lista do LSAP-norte

Romain Schneider é candidato a cabeça de lista do LSAP, no círculo eleitoral do norte.

Schneider, de 55 anos, é ministro da Segurança Social, do Desporto e da Cooperação e Ação Humanitária desde outubro de 2013. Fez a sua entrada no Governo CSV/LSAP, em 2009. Nessa legislatura assumia as pastas da Agricultura e do Desporto. Antes disso foi burgomestre de Wiltz (2000-2009) e deputado (2004-2009).

A lista dos socialistas na circunscrição norte, com vista às eleições legislativas de 14 de outubro, tem ainda de ser aprovada no congresso extraordinário do LSAP-norte, a ter lugar esta quinta-feira.

A lista é composta por duas mulheres e sete homens, dos quais o presidente do LSAP, Claude Haagen.

A média de idades ronda os 44 anos.

Redação Latina