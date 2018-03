Legislativas 2018: Viviane Reding candidata do CSV no centro

A eurodeputada Viviane Reding é candidata do CSV às eleições legislativas, na região centro. A confirmação foi feita esta terça-feira pelo candidato do Partido Cristão Social (CSV) a primeiro-ministro, Claude Wiseler.

Em declarações à RTL, Claude Wiseler dissipou as dúvidas sobre o círculo eleitoral de Viviane Reding. Será, então, no centro e não no sul, como chegou a dar a entender a antiga vice-presidente da Comissão Barroso II.

Assim sendo, Wiseler e Reding, dois pesos pesados do CSV, entram na corrida às legislativas na circunscrição centro. Círculo eleitoral onde já se tinha apresentado nas ‘gerais’ de 1999.

Soube-se também que Reding entrega o seu mandato no Parlamento Europeu a Christophe Hansen, de 36 anos, a partir de setembro.

O Partido Cristão Social reúne-se em congresso nacional a 24 deste mês, em Ettelbruck. Do congresso sairão os 60 candidatos do CSV às legislativas de 14 de outubro próximo.

Redação Latina