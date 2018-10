Legislativas 2018: Viviane Reding e Charles Margue entre os novos eleitos

Saíram uns, entraram outros. Viviane Reding, Charles Margue e Georges Mischo são alguns dos novos nomes eleitos nestas Legislativas 2018, que não fizeram parte da legislatura anterior. Sessenta candidatos de sete partidos políticos foram eleitos e entre eles há várias estreias na política nacional e, também, um regresso.

O regresso diz respeito a Viviane Reding, eurodeputada e antiga jornalista, comissária europeia e vice-presidente da Comissão Europeia. Reding foi eleita para o Parlamento luxemburguês pela primeira vez em 1979.

Ainda nos cristãos-sociais, destaque para eleição de Georges Mischo, atual burgomestre de Esch-sur-Alzette, e Paul Galles, antigo padre e membro do conselho comunal da cidade do Luxemburgo desde dezembro de 2017.

No Déi Gréng, os grandes vencedores da noite eleitoral, há dois novos nomes: François Benoy, conselheiro comunal na cidade do Luxemburgo desde 2013, e Charles Margue, ex-diretor do instituto de sondagens TNS-Ilres.

Já os socialistas vão ter pela primeira vez na sua bancada parlamentar o atual burgomestre de Dudelange, Dan Biancalana.

Outra das novidades diz respeito aos dois candidatos do Partido Pirata, que estará representado pela primeira vez na Câmara dos Deputados. São eles Sven Clément, presidente do partido, e Marc Goergen.

Note-se que, embora os luxemburgueses tenham eleito o novo Parlamento no domingo, os nomes que o vão compor poderão sofrer algumas alterações. Isto porque, os membros que integrarem o Governo serão substituídos nas respetivas bancadas parlamentares pelos candidatos que aparecem imediatamente a seguir na lista dos mais votados.

Redação Latina