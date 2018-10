Legislativas 2018: Xavier Bettel recebido esta manhã pelo Grão-Duque

O primeiro-ministro Xavier Bettel foi recebido esta manhã pelo Grão-Duque Henri, no Palácio Grão-Ducal, como é hábito após a realização de eleições legislativas.

A audiência serve para que o líder do Executivo apresente a demissão do Governo, tratando-se aqui de uma formalidade após o escrutínio. Por seu lado, o soberano pediu ao Governo que continue em funções até à formação do novo Executivo.

Após o encontro com Xavier Bettel, serão recebidos em audiência o presidente da Câmara dos Deputados, Mars Di Bartolomeu, e o presidente do Conselho de Estado, Georges Wivenes.

Para o resto do dia de hoje, estão ainda previstas reuniões com os presidentes de todos os partidos que apresentaram listas nos quatro círculos eleitorais do país.

Redação Latina (Foto: By Nadine FABER)