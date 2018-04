Legislativas: Bettel e Cahen são cabeças de lista do DP no centro

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, e a ministra da Família e Integração, Corinne Cahen deverão ser os cabeças de lista do DP pelo círculo eleitoral do centro nas eleições legislativas de outubro.

A lista é composta por 21 candidatos, sendo que a burgomestre da cidade do Luxemburgo, Lydie Polfer também consta na lista.

Claude Lamberty, que foi eleito secretário-geral do DP no domingo com 91,6% dos votos, também é candidato..

A lista encabeçada por Xavier Bettel e Corinne Cahen, terá ainda de ser aprovada a 3 de maio.

Redação Latina