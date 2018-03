Legislativas: Carole Dieschbourg e Henri Kox serão os cabeças de lista do Déi Gréng no leste

A atual ministroa do Ambiente, Carole Dieschbourg, e o deputado Henri Kox deverão ser os cabeças de lista do partido Déi Gréng pelo círculo eleitoral do leste nas eleições legislativas de outubro.

A lista dos verdes foi divulgada na noite passada, mas terá ainda de ser aprovada no congresso nacional do partido, marcado para 30 de junho.

A lista apresentada é composta por sete nomes, três mulheres e quatro homens. A média de idades ronda os 44 anos.

Os eleitores luxemburgueses são chamados às urnas no próximo dia 14 de outubro, para eleger um novo Parlamento.

