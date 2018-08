Legislativas: CSV defende expansão da rede do elétrico

Prolongar a linha do elétrico até Leudelange, Niederanven/Munsbach e, possivelmente, Sandweiler/Contern. Esta é uma das ideias contempladas na segunda parte do programa eleitoral do Partido Cristão Social (CSV), que o atual maior partido da oposição acaba de divulgar.

Os cristãos-sociais entendem que o debate sobre a extensão da linha àquelas localidades tem de ser levado em consideração, defendendo também a construção de um chamado elétrico de alta velocidade entre as cidades do Luxemburgo e Esch-sur-Alzette, via Leudelange.

O CSV optou por divulgar o seu programa eleitoral em três fases. Depois de anunciar medidas como o aumento do salário mínimo e a criação de um imposto nacional contra a especulação imobiliária, o partido avança agora com propostas noutras áreas, sendo a mobilidade uma delas. A terceira parte será revelada a 10 de setembro, cerca de um mês antes das eleições legislativas.

O elétrico da cidade do Luxemburgo, inaugurado em dezembro de 2017, faz atualmente a ligação entre Kirchberg e a Place de l’Etoile. Em 2021, deverá ligar a Cloche d’Or e o Findel.

Redação Latina (Foto: Luxtram)