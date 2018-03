Legislativas: Étienne Schneider é candidato do LSAP a primeiro-ministro

Étienne Schneider vai ser o candidato do LSAP a primeiro-ministro nas eleições legislativas deste ano. A escolha foi confirmada no congresso do partido, que se realizou ontem, em Strassen.

Segundo uma nota publicada no site do partido socialista, o atual vice-primeiro-ministro e ministro da Economia foi eleito com 94,74% dos votos.

O ministro da Economia volta assim a entrar na corrida pela segunda vez enquanto cabeça de lista do LSAP, depois das legislativas de 2013.

Os eleitores luxemburgueses são chamados às urnas no próximo dia 14 de outubro, para eleger um novo parlamento.

Redação Latina