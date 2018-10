Legislativas: Se votou por correspondência, não se esqueça de enviar o boletim de voto

Se, nestas eleições legislativas, optou por votar por correspondência, não se esqueça de enviar o boletim de voto.

O Serviço de Informação e Imprensa do Governo recomenda que o boletim seja enviado o mais tardar até quinta-feira à tarde, para que o boletim chegue ao seu destino a tempo e horas.

As eleições do próximo domingo serão as primeiras realizadas no Luxemburgo desde a entrada em vigor da nova lei sobre o voto por correspondência, que fica agora alargado a todos os eleitores e não apenas às pessoas com mais de 75 anos ou àquelas que, por motivos pessoais ou profissionais, não podiam deslocar-se à respetiva mesa de voto.

De acordo com a edição francesa do jornal Luxemburger Wort, que cita o Centro de Tecnologias de Informação do Estado, 15,8% dos eleitores luxemburgueses optaram por votar por correspondência neste escrutínio.

É praticamente o dobro do número registado nas legislativas de 2013.

Os eleitores são chamados às urnas no domingo, dia 14 de outubro, para eleger um novo Parlamento. O voto é obrigatório para todos os eleitores inscritos nos cadernos eleitorais.

Redação Latina (Foto: guichet.lu)