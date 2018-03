Legislativas: Tanson e Bausch são cabeças de lista do Déi Gréng no centro

Sam Tanson e François Bausch deverão ser os cabeças de lista do partido Déi Gréng pelo círculo eleitoral do centro nas eleições legislativas de outubro.

Numa publicação na rede social Twitter, Sam Tanson, conselheira comunal, disse estar “orgulhosa” por ter sido designada, juntamente com o ministro François Bausch, para liderar a lista dos Verdes na região centro.

Trata-se da segunda vez, esta semana, que Sam Tanson aparece em destaque na imprensa nacional, depois de na terça-feira se ter ficado a saber que será ela a substituta de Claude Adam, na bancada parlamentar do partido ecologista. Adam anunciou a sua saída do Parlamento já no próximo dia 16 de abril.

A lista encabeçada por Sam Tanson e pelo atual ministro do Desenvolvimento Sustentável e Infraestruturas, terá ainda de ser aprovada no congresso extraordinário do partido, que está marcado para o final do mês de junho.

Redação Latina (Foto: Facebook Sam Tanson)