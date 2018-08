Legislativas: Voto é obrigatório para os inscritos. Multas podem chegar aos 1.000 euros

Não é um mito. Estar recenseado para votar nas eleições legislativas e não exercer esse direito e dever cívico pode dar multa. Embora isso não aconteça desde a década de 1960, a lei prevê multas que podem chegar aos 1.000 euros.

Todos os cidadãos luxemburgueses dos 18 aos 75 anos são obrigados a votar. Uma primeira abstenção não justificada é punida com uma coima entre os 100 e os 250 euros. Em caso de reincidência nos cinco anos seguintes, a multa pode ir dos 500 aos 1.000 euros.

No entanto, os últimos casos de cidadãos penalizados por não terem comparecido na mesa de voto no dia do escrutínio remontam a 1963 e 1964, de acordo com um artigo da edição inglesa do Luxemburger Wort. A verdade é que a participação nas eleições tem sido elevadas. Nas últimas legislativas, em 2013, a taxa de abstenção rondou os 8,7%.

Redação Latina