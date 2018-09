Legislativas2018: Conselho das Mulheres apela ao “voto no equilíbrio”

O Conselho Nacional das Mulheres do Luxemburgo (CNFL) quer que os eleitores “votem no equilíbrio” nas legislativas de outubro.

O CNFL acaba de lançar a campanha #VOTEZ L’EQUILIBRE (‘vote no equilíbrio’, em português), que tem como objetivo promover o equilíbrio entre os sexos na política. O organismo sublinha que “99 anos após a abertura do direito de voto às mulheres, o equilíbrio entre mulher-homem ainda não foi atingido no seio dos órgãos políticos”.

O Conselho das Mulheres saúda o facto de a taxa de candidatas ter passado de 35%, nas legislativas de 2013, para 46%, nas de outubro. Um aumento acontece na sequência da nova lei que obriga os partidos a terem um mínimo de 40% de mulheres nas listas eleitorais, sob pena de perderem as ajudas financeiras do Estado. De acordo com o CNFL, praticamente todas as formações partidárias apresentaram listas que lhes permitem beneficiar dos montantes máximos.

A estrutura saúda a evolução, lembrando os eleitores que este é o primeiro escrutínio que lhes dá uma oportunidade para se pronunciarem a favor da paridade.

