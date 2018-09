Legislativas 2018: Número de cartazes por partido é ilimitado

Embora não haja um número limite, há regras para a afixação de cartazes eleitorais na via pública no âmbito das campanhas eleitorais. A primeira é dispor de uma autorização.

De acordo com a Administração das Pontes e Estradas, todos os partidos que fizeram o pedido ao Ministério do Desenvolvimento Sustentável podem afixar um número ilimitado de cartazes.

Numa nota divulgada à comunicação social sobre as regras em vigor, o organismo explica, no entanto, que se um determinado cartaz interferir com a segurança rodoviária, a estrutura pode retirá-lo ou pedir ao partido responsável que o faça.

