Legislativas2018: Pedido para votar por correspondência deve ser feito o quanto antes

Os eleitores que quiserem votar por correspondência nas eleições legislativas de outubro devem tratar do pedido o quanto antes. Se em causa estiver uma morada no Luxemburgo, o pedido tem de ser feito o mais tardar até ao dia 19 de setembro. Caso se trate de um endereço no estrangeiro, o prazo termina mais cedo, a 4 de setembro.

O requerimento pode ser feito por via eletrónica, através do portal MyGuichet.lu, ou por carta, enviando o formulário juntamente com os dados pessoais (nome, data e local de nascimento, domicílio e morada para a qual deve ser enviada a convocatória) para a autarquia de residência.

As legislativas de outubro serão as primeiras eleições realizadas no Luxemburgo desde a entrada em vigor da nova lei sobre o voto por correspondência, que fica agora alargado a todos os eleitores e não apenas às pessoas com mais de 75 anos ou àquelas que, por motivos pessoais ou profissionais, não podiam deslocar-se à respetiva mesa de voto.

Os eleitores são chamados às urnas no dia 14 de outubro, para eleger um novo Parlamento. O voto é obrigatório para todos os eleitores inscritos nos cadernos eleitorais.

Redação Latina