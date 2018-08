Legislativas2018: Polémica com listas do “Demokratie 2018” chega ao Parlamento

A controvérsia em torno das listas do movimento “Demokratie 2018” continua a dar que falar. O assunto já chegou ao Parlamento. Através de uma questão parlamentar, três deputados do DP questionam o Governo sobre a lei eleitoral.

Em causa estão as listas do “Demokratie 2018”, com vista às legislativas de outubro, que terão incluído nomes de candidatos sem o seu consentimento. Envolto em polémica, o movimento anunciou a retirada das listas, algo que a lei eleitoral em vigor não permite, já que foi ultrapassado o prazo para as declarações de candidatura. Numa nota divulgada na quarta-feira, o Ministério Público sublinhava que esse prazo expirou a 16 de agosto.

Ora, os deputados do DP querem que o Executivo confirme essa informação e, a verificar-se, querem também saber se há alguma possibilidade de os candidatos se retirarem das listas do movimento. Outra das questões levantadas pelos parlamentares diz respeito a uma eventual revisão da lei eleitoral, de modo a prevenir eventuais abusos.

A questão parlamentar dos deputados liberais Claude Lamberty, Max Hahn e Eugène Berger foi dirigida aos ministros do Interior e da Justiça, que fizeram saber entretanto que todos os assuntos relacionados com as eleições legislativas são da competência do Ministério de Estado – liderado pelo primeiro-ministro Xavier Bettel.

Redação Latina