Lei da nacionalidade aprovada pela maioria. ADR votou contra (C/ÁUDIO)

O Parlamento deu luz verde à reforma da lei da nacionalidade luxemburguesa. O diploma foi aprovado esta quinta-feira com os votos a favor do DP, LSAP, Déi Gréng, CSV e Déi Lénk.

O ADR foi único partido a chumbar a nova lei. O projeto do ministro da Justiça, Félix Braz, alcançou um amplo consenso político, graças a um acordo com os partidos da oposição CSV e déi Lénk. O único que ficou de fora foi o ADR, que discorda das exigências linguísticas da nova lei.

O deputado Roy Reding disse à Rádio Latina que a lei visa, acima de tudo, conceder o direito de voto nas legislativas aos estrangeiros, depois de os luxemburgueses terem rejeitado essa abertura no referendo de 2015.

O deputado do partido mais à direita no parlamento luxemburguês afirmou à Rádio Latina que o ADR teria apoiado a reforma se o ministro tivesse aumentado o grau de exigência linguística. Reding lança fortes críticas ao exame linguístico, que, na sua opinião, dá nota positiva a pessoas que não têm o nível exigido.

Em traços gerais, a nova lei, que vai entrar em vigor a 1 de abril, fez cair o período de residência obrigatória de sete para cinco anos. Quem mora há 20 anos no país tem acesso facilitado ao passaporte luxemburguês, ficando isento de testes de língua luxemburguesa.

E, quem nascer no Luxemburgo tornar-se automaticamente luxemburguês aos 18 anos ou aos 12 anos através de pedido. Mas isto só se aplica se os pais tiverem morado durante, pelo menos, um ano no país, antes do nascimento da criança.

