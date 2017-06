Lei do trabalho muito vaga relativamente aos procedimentos em caso de calor extremo (C/ÁUDIO)

O Luxemburgo está a viver uma vaga de calor, com temperaturas que deverão mesmo ultrapassar os 35°.

Para as pessoas que trabalham em locais com ar condicionado ou mesmo à sombra, esta vaga não é muito problemática.

Porém, há setores de atividades profissional, como o da construção civil em que se torna muito difícil trabalhar sob o sol ardente.

O Código do Trabalho não estipula a temperatura máxima que se tem de respeitar para parar de trabalhar, no entanto, sublinha que o empregador tem de proteger a saúde do empregado, como explicou à Rádio Latina o porta-voz do Ministério do Trabalho, Nico Fehlen.

Caso um trabalhador constate que a sua saúde está em perigo devido ao calor, deve informar o patrão. Se este não tomar uma iniciativa, o trabalhador deve informar a Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM) que tomará as devidas medidas.

O Ministério do Trabalho deixa ainda algumas recomendações aos empregadores, como, por exemplo, pôr à disposição dos funcionários uma grande quantidade de água, criar zonas de sombra mais frescas e reduzir os postos de trabalho que estão em contacto com asfalto e betão.

Fica ainda o conselho de começar a trabalhar mais cedo e assim evitar o calor mais intenso da parte de tarde.

Nico Fehlen, porta-voz do Ministério do Trabalho, a deixar algumas recomendações para suportar da melhor forma esta vaga de calor no local de trabalho.

Redação Latina