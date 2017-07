Lei sobre o subsídio de arrendamento vai mudar

A lei sobre a atribuição do subsídio de renda vai mudar. O projeto de lei sobre a matéria já recebeu luz verde por parte do Conselho de Ministros.

De acordo com o Governo, as prestações sociais vão deixar de ser tidas em conta no cálculo do rendimento do agregado familiar, fator que determina a atribuição do subsídio. Outra das alterações prende-se com a redução da chamada taxa de esforço mínima, que desce para 25%.

Deixarão de ser exigidos os seis meses de rendimentos regulares, bastando que o agregado familiar disponha de três meses de rendimentos no momento em que é tomada a decisão de atribuir a ajuda mensal.

Na nota enviada às redações depois da última reunião do Conselho de Ministros, o Executivo indica que também haverá mexidas no limite dos rendimentos que estipula a concessão do subsídio. O Governo não adianta, no entanto, mais pormenores sobre essa alteração.

Com estas modificações, e segundo as contas do Governo, cerca de 35 mil agregados (incluindo os beneficiários do RMG) poderão receber o subsídio de renda.

Em vigor desde janeiro de 2016, este subsídio foi criado para ajudar os inquilinos com baixos rendimentos a pagar a renda da casa.

Redação Latina