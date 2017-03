‘Leões Vermelhos’ sub-21 disputam particular com Malta

A seleção de futebol do Luxemburgo de sub-21, com seis jogadores lusófonos nos convocados, vai disputar esta quinta-feira, um particular com Malta.

O amigável tem pontapé de saída marcado para as 18:30, em Kehlen.

Este jogo antecede a partida a valer da próxima terça-feira (28) para a qualificação do Euro2019 frente ao Cazaquistão.

Para os dois embates foram convocados três lusodescendentes, nomeadamente, Ricardo Couto (F91 Dudelange), Cédric Sacras (Fola) e Yannick da Graça (RFCU).

Redação Latina