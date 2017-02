“Leva tempo acabar com a excisão feminina” – Paul Heber (C/ÁUDIO)

Pelo menos 130 milhões de raparigas e mulheres já foram vítimas de mutilação genital feminina (MGF), revela a secção luxemburguesa do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef)

No âmbito do Dia Internacional de Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina, que se assinala esta segunda-feira, a Unicef lembra ainda que há cerca de três milhões de raparigas submetidas à excisão, todos os anos.

É uma preocupação global sobre uma prática que põe em perigo a saúde das mulheres e a sua própria vida.

A Unicef-Luxemburgo tem desenvolvido várias campanhas de sensibilização e nos últimos sete anos conseguiu angariar cerca de 1,8 milhões de euros. Parte dessa verba é investida na Etiópia, mais precisamente no hospital da localidade de Ayssaita, que tem agora um ginecologista e cinco enfermeiros especializados na ajuda a mulheres excisadas. Em termos meramente físicos, a ajuda passa por uma reconstrução vaginal. O porta-voz da Unicef-Luxemburgo, Paul Heber, disse à Rádio Latina, que espera que estes profissionais ajudem cerca de 200 mulheres por mês.

Paul Heber diz que o trabalho é muito moroso e passa pela informação e prevenção das populações locais.

Por outro lado, também é preciso “encontrar alternativas a um negócio que é rentável”, acrescenta o dirigente da secção luxemburguesa da Unicef.

Paul Heber, relações públicas da Unicef-Luxemburgo, em declarações à Rádio Latina, a propósito do Dia Internacional contra a Mutilação Genital Feminina.

Redação Latina