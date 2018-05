Licença parental: Crianças podem frequentar creche “ de forma moderada”

A licença parental foi criada para que os pais tenham mais tempo disponível para a educação dos filhos. No entanto a lei permite que as crianças possam frequentar uma estrutura de acolhimento, como por exemplo as creches, apesar de um dos pais usufruir de uma licença parental a tempo inteiro.

A ministra da Família, Corinne Cahen, esclareceu esta situação, em resposta a uma pergunta parlamentar do deputado do ADR, Fernand Kartheiser.

A ministra diz que “muitos pais” continuam a entregar os seus filhos às creches – nem que seja só algumas horas por semana – apesar de estarem em situação de licença parental.

Corinne Cahen diz que os encarregados de educação apoiam esta solução porque assim os seus filhos mantêm o contacto com outras crianças e, ainda, porque isso lhes garante o lugar na creche após a licença parental.

Para já, a governante não é favorável a uma eventual revisão da lei para criar um tecto máximo de horas para evitar que as crianças passem “demasiado” tempo nas creches durante a licença de um dos pais.

Corine Cahen explica que até à data, a “Caixa para o Futuro das Crianças” (Zukunftskees) tenta encontrar uma solução individual com cada encarregado de educação, de forma a que a lei seja respeitada. A lei estipula que os pais têm de “dar prioridade” à educação dos filhos durante a licença parental.

A ministra da Família acrescenta que tem conhecimento de dois casos de abuso, em que as autoridades foram forçadas a intervir. Num dos casos, a criança ficava entregue aos cuidados da creche das 07:00 às 16:00 e no outro durante 240 horas por mês.

Redação Latina