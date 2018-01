Licença de paternidade: Empregador deve ser notificado com dois meses de antecedência

Como habitualmente, cada ano novo traz novas leis. Uma delas é a lei por razões familiares que entrou agora em vigor. Entre as novidades, destaque para a licença de paternidade, que passou de dois para dez dias úteis. Uma licença que é destinada ao pai após o nascimento de um filho. No entanto, para beneficiar deste alargamento da licença é obrigatório, notificar o empregador com dois meses de antecedência.

O pai só pode usufruir dos oito dias suplementares da nova licença de paternidade se avisar o patrão dois meses antes da data prevista do nascimento do filho(a). O aviso deve ser feito por escrito, anexando uma cópia do certificado médico, no qual deve estar especificada a data prevista do parto.

Quer isto dizer que os pais cujos filhos nascem neste mês de janeiro ou em fevereiro não vão beneficiar dos dez dias de licença logo após o nascimento da criança, uma vez que as regras só agora entraram em vigor e que só agora os pais que estão nesta situação podem avisar o patrão. No entanto, segundo avança a edição online do jornal Wort, citando fonte do Ministério do Trabalho, os oito dias suplementares não ficam perdidos. Isto, porque o pai tem um período de dois meses, contando a partir do dia do nascimento do filho(a), para usufruir desses novos dias da licença.

Dois meses é, de resto, o período durante o qual os pais podem gozar a licença. Licença que pode ser fracionada, ou seja, os pais não têm de gozar os dez dias seguidos, podendo, se assim o desejarem, repartir a licença durante esse período de dois meses, sempre a contar a partir do nascimento do bebé.

Cabe, regra geral, ao futuro pai escolher a altura em que pretende gozar a licença. Contudo, caso não haja consenso entre empregador e empregado, a licença de paternidade tem de ser gozada logo depois do nascimento da criança.

Um último esclarecimento quanto à notificação ao patrão: é que caso o pai não avise o patrão (por escrito) no período estipulado (dois meses antes da data prevista do nascimento do bebé), o empregador pode decidir reduzir a licença a dois dias.

Redação Latina