Licenças por razões familiares vão a votos esta semana

Para além do Orçamento de Estado 2018 que vai ser debatido esta semana na Câmara dos Deputados e votado na quinta-feira de manhã, os deputados vão debruçar-se sobre outros diplomas, que vão implicar alterações nas licenças por razões familiares.

O projeto de lei relativo às licenças por razões familiares (7060) vai a votos na tarde de quinta-feira. Caso seja aprovado – o que deverá acontecer com os votos a favor dos partidos de coligação governamental (DP/LSAP/Déi Gréng) – o período da licença gozada pelo pai aquando do nascimento de um filho deverá passar de dois para dez dias úteis.

Já para as mães, a licença de maternidade deve fixar-se em 12 semanas, independentemente de a mãe amamentar ou não. Atualmente, a licença de maternidade pós-parto é de oito semanas para todas as mães, aumentando para 12 semanas em caso de amamentação.

Outra alteração de peso, que esta reforma da lei vai trazer, diz respeito aos pais que têm de ficar em casa a cuidar dos filhos doentes, uma vez que vai introduzir uma redistribuição diferente, baseada na idade das crianças.

A licença dada aos país é dividida, atualmente, em dois dias por ano e por progenitor até à maioridade do filho, o que faz um total de 36 dias, ou seja, um dia a mais do que quando a reforma da lei for aprovada.

Com a introdução das alterações previstas no projeto de lei, esses dias de folga profissional passam a ser distribuídos da seguinte forma:

– 12 dias para as crianças até aos 4 anos de idade,

– 18 dias para as crianças entre os 4 e os 13 anos,

– 5 dias para os filhos, dos 13 aos 18 anos. Neste último caso, os pais só podem obter a licença em caso de hospitalização do filho.

Há outra novidade para lá da redistribuição dos dias. Os dias de licença que não forem utilizados por não serem necessários podem ser acumulados, para o ano seguinte.

Mas as novidades não se ficam por aqui. A futura lei vai reduzir o número de dias da licença de casamento, de seis para três dias. O corte é mais drástico para as uniões de facto (PACS), cuja licença programada irá passar dos atuais seis dias para um dia.

Por outro lado, em caso de morte de um filho menor, pai e mãe irão ter direito a cinco dias de folga, em vez dos atuais três.

A última alteração diz respeito à mudança de casa. Para já tem-se direito a dois dias cada vez que se muda de morada, porém com a entrada em vigor da nova lei, passa-se a ter dois dias, mas somente todos os três anos.

Este projeto de lei será debatido e votado em sessão plenária, na quinta-feira à tarde, a partir das 14:00.

Redação Latina